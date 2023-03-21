Профессор Кутушов: питье воды с лимоном улучшает защиту от рака

«Ощелачивание – эффективный способ поддерживать здоровье всего организма», - констатировал ученый.

Профессор Кутушов посоветовал россиянам пить при отсутствии противопоказаний воду с лимоном. Конкретно ученый считает, что с употребления такого напитка полезно начинать свой день.Михаил Кутушов уточнил, что вода должна быт теплой, температурой примерно 45 или 55 градусов. В стакан такой воды следует добавить два ломтика лимона. Пить ее медик рекомендует за 40 минут до приема пищи.По словам профессора Кутушова, богатый витамином С и калием лимонный сок способствует активному выведению токсинов из организма, а его потребление вместе с водой дает полезный для здоровья эффект ощелачивания.Михаил Кутушов подчеркнул, что привычка пить по утрам теплую воду с добавлением лимона способствует профилактике онкологических заболеваний. В то же время, уточнил специалист, такой напиток противопоказан людям с болезнями ЖКТ и почек.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , которые могут провоцировать воспаление в суставах.

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