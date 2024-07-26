«Потеря кальция и рак желудка»: нутрициолог Маркова назвала последствия слишком соленого меню

«Хлорид натрия вымывает кальций и другие электролиты, что становится причиной постепенного ухудшения работы опорно-двигательного аппарата, состояния волос, зубов и ногтей», - предостерегла специалист.

«Неограниченное потребление соли может привести к появлению язвы и гастрита. Если не лечить эти заболевания и продолжать питаться неправильно, последствием может стать рак желудка или двенадцатиперстной кишки», - констатировала нутрициолог.

Многие россияне признаются, что обожают всевозможные соленые закуски, а среди домашних заготовок у наших соотечественников лидируют чаще всего именно соленья. Нутрициолог Маркова предупредила в разговоре с РИА Новости , что слишком соленое меню может иметь опасные для организма последствия. Одним из них является высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь гипертонии. По словам эксперта, избыточное потребление натрия истощает в организме запасы калия, в связи с чем и возрастает вероятность повышенного давления в сосудах.Еще одно последствие слишком соленого рациона – это вымывание кальция.Также Маркова обратила внимание на то, что большое количество соли, поступающее в организм, способствует возникновению проблем с почками и ЖКТ. Нутрициолог напомнила, что соль провоцирует задержку воды, и это становится дополнительной нагрузкой на почки – их фильтрующая функция значительно ослабевает. Как результат, в организме возрастает концентрация продуктов распада белков, токсинов – это в свою очередь делает его подверженным воспалению и ассоциированным заболеваниям, аутоиммунным нарушениям.Что касается возможных отклонений в состоянии ЖКТ при злоупотреблении солью, эксперт заметила: самые рьяные любители соленого могут довести себя своей привычкой до развития рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли возникнуть рак из-за того, что в пищу употребляется сливочное масло.

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