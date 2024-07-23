Диетолог Ионова: может ли возникнуть рак из-за того, что мы едим сливочное масло?

«Все жиры разные и по-разному работают в нашем организме», - сказала эксперт.

Недавно была опубликована новость о том, что американские ученые посоветовали отказаться от сливочного масла в пользу растительных. Исследователи заявили, что из-за сливочного масла может повышаться уровень плохого холестерина в крови, а также риск различных болезней, включая рак.Диетолог Ионова объяснила, может ли возникнуть рак из-за того, что мы едим сливочное масло. В комментарии « Радио 1 » они отметила, что источник проблемы нужно искать не в одном конкретном продукте, а в общей системе питания человека.Ионова обратила внимание на то, что сливочное масло является очень богатым источником насыщенных жиров, тогда как растительные масла содержат ненасыщенные. Например, подсолнечное, оливковое, ореховое масла могут давать организму полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Но можно ли сказать, что только поэтому они полезнее?По словам диетолога, в рационе очень важно соблюдать сбалансированное соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6. Кроме того, организм все-таки должен получать разные по своей структуре жиры.Ионова добавила, что развитию онкологических заболеваний способствует ожирение, а к его появлению ведут прежде всего избыточная калорийность питания при недостаточной физической активности, а не отдельные продукты, тем более употребляемые умеренно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что из-за пристрастия к готовой еде может возникнуть подагра

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