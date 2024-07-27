Врач Коробкина назвала колбасу среди продуктов, продлевающих женскую молодость

«Лейцин поддерживает тонус мышечной ткани и регулирует жировой обмен. Он содержится в колбасе, так как в ней присутствуют мясо и соя, однако нужно выбирать изделие с наиболее натуральным составом», - рассказала Коробкина « Доктору 24 ».

По словам врача Коробкиной, одним из пищевых компонентов, которые необходимы женскому организму для поддержания красоты и молодости, являются аминокислоты. Например, таурин, который женщины их могут получать, употребляя в пищу морепродукты. Он обладает свойством антиоксиданта, который предотвращают окислительный стресс и старение клеток.Еще одной аминокислотой, способствующим продлению женской молодости, является пролин, багодаря которому активно осуществляются процессы регенерации клеток. Источником пролина являются белковые продукты, например, яйца.Среди продуктов, продлевающих женскую молодость, специалист также назвала колбасу – в ней содержится вещество лейцин, оказывающее положительное влияние на жировой обмен.Также, добавила эксперт, женщинам важно получать глицин, который улучшает когнитивные способности и неврологические функции. С этой целью в рацион следует включать орехи.Еще одна аминокислота – метионин – участвует в процессах обмена жиров, фосфолипидов и гормонов. Обеспечить им женский организм могут соя и молоко, констатировала эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что интервальное голодание входит в число работающих способов замедлить старение , об этом подробнее рассказала врач, эксперт в вопросах долголетия Инна Решетова.

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