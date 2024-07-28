Биотехнолог Куликов: взрослым людям полезно есть по 50 граммов темного шоколада ежедневно

«Горький темный шоколад источник проантоцианидинов — мощных антиоксидантов и эфирных масел, повышающих концентрацию «хорошего» холестерина в крови и уменьшающих содержание «плохого», что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза», - постулировал специалист.

Дмитрий Куликов отметил в разговоре с РИА Новости, что взрослым людям (при отсутствии индивидуальных противопоказаний) полезно есть по 50 граммов темного шоколада ежедневно. Эксперт констатировал, что подобная привычка положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.Куликов добавил, что в таком шоколаде содержится аминокислота триптофан, стимулирующая выработку серотонина – гормона, обеспечивающего позитивный психологический настрой и защиту от депрессивных состояний. Биотехнолог обратил внимание на то, что натуральный шоколад делает человека менее подверженным стрессу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Чиж посоветовала отказаться от покупной выпечки женщинам, которые хотят похудеть.

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