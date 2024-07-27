«Не употребляйте покупную выпечку, если не хотите толстеть. Она содержит много сахара и жиров. Эти компоненты быстро отложатся на бедрах и талии», - предостерегла эксперт.

Врач Чиж предупредила, что употребление некоторых продуктов ведет к тому, что лишний вес набирается за очень короткое время. Прежде всего, к таким продуктам относятся готовые лакомства, провоцирующие активную выработку инсулина. Говоря об этом, врач Чиж посоветовала отказаться от покупной выпечки мечтающим похудеть женщинам.Анжелика Чиж добавила, что похудеть не дадут и магазинные сухарики и чипсы. По словам эндокринолога, в одной упаковке чипсов содержится суточная норма жиров. Такой перекус в дополнение ко всему, что съедается за день, существенно увеличивает калорийность рациона, способствуя появлению калорий, которые не расходуются организмом на умственную или физическую деятельность, и лишь увеличивают жировую ткань.Помимо этого, желающим похудеть лучше отказаться от употребления продуктов из переработанного мяса – разнообразных колбас, сарделек, сосисок. Такие продукты не обеспечивают организм необходимым ему качественным мясом, они абсолютно бесполезны, приводит доводы врача портал news.ru Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты в рационе должны строго контролироваться количественно и качественно для защиты от развития колоректального рака.

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