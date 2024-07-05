«Не только алкоголь»: врач Харлов рассказал об опасности зеленого чая для печени

«Благодаря антиоксидантам зеленого чая можно заработать желтуху. Болезнь провоцирует экстракт в больших дозах, который содержится в напитке. Он может спровоцировать гепатит», - предостерег специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Проблемы с печенью обычно ассоциируются с употреблением спиртных напитков, но во многих случаях их провоцирует как раз не алкоголь. Врач Харлов предупредил: повреждение печени может быть следствием не только алкоголя, но и множества факторов, на которые человек не всегда обращает внимание. Особенно существенное влияние на её состояние оказывает повседневный рацион. В частности, отметил специалист, к неалкогольной жировой болезни печени ведет дефицит качественного белка (прежде всего, животного происхождения). Негативно на печень воздействует и нехватка холина – витамина В4.Харлов добавил, что разрушительным образом могут влиять на её состояние разнообразные растительные экстракты. В связи с этим врач рассказал об опасности зеленого чая для печени.Врач обратил внимание на то, что печень может серьезно пострадать из-за употребления кассии – специи, которую часто принимают за корицу. Помимо этого, уточнил Харлов, на печень разрушительно действует растительная добавка для похудения на основе гарцинии со жиросжигательным свойством.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему после пробуждения от сна нужно обязательно употреблять теплую воду

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