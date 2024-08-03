«Белок на завтрак»: диетолог Вудс посоветовала способы худеть без строгих ограничений

«Прием простых углеводов на завтрак может привести к резкому скачку уровня сахара в крови. По мере снижения концентрации глюкозы будет нарастать чувство голода, которое может вынудить человека чаще перекусывать до обеда и потреблять избыточное количество калорий», - предупредила диетолог.

«Ежедневные прогулки, включение белковых блюд в рацион, снижение потребления алкоголя и ограничение перекусов помогает худеть без строгих ограничений», - констатировала медик.

Диетолог из США Ники Вудс посоветовала способы худеть без строгих ограничений в своей статье для издания Daily Mail. В частности, чтобы сделать фигуру стройнее, специалист порекомендовала ограничить вплоть до полного исключения употребление на завтрак или натощак углеводных продуктов, прежде всего таких как кондитерские изделия, хлопья, сладкие напитки.Вудс подчеркнула, что на завтрак следует употреблять белок в виде яиц, орехов или диетических видов мяса – их прием позволяет долго ощущать сытость без потребности чем-то перекусывать.Кроме того, к способам худеть эксперт отнесла отказ от спиртных напитков и отказ от перекусов между основными приемами пищи. Также с этой целью полезно уделять время разным занятиям, требующим физической активности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенная тяга к сладкому может возникать как симптом серьезных заболеваний

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