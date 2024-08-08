Химик Юрова: хурма полезна для работы печени и желчевыводящих путей

«Плоды хурмы содержат железо, магний, калий и ряд других микроэлементов. Они благоприятно влияют на состояние печени и желчевыводящих путей, обладают ярко выраженным мочегонным эффектом», - заявила Наталья Юрова в комментарии NEWS.ru

Химик Юрова рассказала о благоприятном воздействии на организм хурмы. По словам специалиста, в её плодах содержится очень высокая концентрация витамина С – антиоксиданта, эффективно поддерживающего функционирование иммунной систем. Порция из 100 граммов хурмы может обеспечить до 55% суточной нормы витамина C. Включение в рацион оранжевых плодов с характерным терпким вкусом повышает сопротивляемость организма к инфекциям, отметила эксперт.Юрова обратила внимание на то, что хурма полезна для работы печени и желчевыводящих путей – этому способствует её насыщенность минеральными соединениями и клетчаткой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как есть шоколад с пользой для здоровья и без риска набрать лишний вес, об этом рассказал врач-диетолог Анастасия Ефимова.

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