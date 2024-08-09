«Желток – сильнейший желчегонный стимулятор»: врач Дианова предупредила о вреде яиц
Врач Нурия Дианова: если у людей есть проблемы с желчным пузырем, есть яйца нужно с большой осторожностью.
Врач Дианова рассказала, что яйца сами по себе являются одним из лучших продуктов питания – в них сконцентрировано много полезных для здоровья веществ.
«Да, там есть холестерин, но там же есть лецитин и витамины А, D, Е. Там есть все, потому что это начало жизни», - объяснила медик в беседе с «Радио 1».
В то же время, отметила эксперт, достоинства, присущие данному продукту, не означают, что есть его можно столько, сколько хочется. Ежедневно употреблять яйца могут позволить себе только люди с хорошим здоровьем без хронических нарушений и болезней. Но с возрастом человек их как правило приобретает.
Врач Дианова предупредила о вреде яиц в связи с их желчегонным эффектом. Специалис констатировала, что тяичный желток – это сильнейший желчегонный стимулятор, его употребление без соблюдения осторожности и ограничений может вести к неприятным последствиям.
«Если у людей есть проблемы с желчным пузырем разного генеза, то нельзя будет есть ни два, ни три яйца. Для них это будет кромешный ад: боли, связанные с полихотомическим синдромом. Так же и с людьми, у которых имеются камни в почках», - предостерегла эксперт.
Людям, которые ежедневно едят яйца, Дианова напомнила, что однообразная еда лишает организм возможности получать важные компоненты, содержащиеся во многих продуктах. Она подчеркнула: для хорошего функционирования организма и крепкого здоровья важно, чтобы рацион питания был как можно более разнообразным.
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Нурия Дианова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, диетолог, гепатолог
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