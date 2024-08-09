«Желток – сильнейший желчегонный стимулятор»: врач Дианова предупредила о вреде яиц

«Да, там есть холестерин, но там же есть лецитин и витамины А, D, Е. Там есть все, потому что это начало жизни», - объяснила медик в беседе с « Радио 1 ».

«Если у людей есть проблемы с желчным пузырем разного генеза, то нельзя будет есть ни два, ни три яйца. Для них это будет кромешный ад: боли, связанные с полихотомическим синдромом. Так же и с людьми, у которых имеются камни в почках», - предостерегла эксперт.

Врач Дианова рассказала, что яйца сами по себе являются одним из лучших продуктов питания – в них сконцентрировано много полезных для здоровья веществ.В то же время, отметила эксперт, достоинства, присущие данному продукту, не означают, что есть его можно столько, сколько хочется. Ежедневно употреблять яйца могут позволить себе только люди с хорошим здоровьем без хронических нарушений и болезней. Но с возрастом человек их как правило приобретает.Врач Дианова предупредила о вреде яиц в связи с их желчегонным эффектом. Специалис констатировала, что тяичный желток – это сильнейший желчегонный стимулятор, его употребление без соблюдения осторожности и ограничений может вести к неприятным последствиям.Людям, которые ежедневно едят яйца, Дианова напомнила, что однообразная еда лишает организм возможности получать важные компоненты, содержащиеся во многих продуктах. Она подчеркнула: для хорошего функционирования организма и крепкого здоровья важно, чтобы рацион питания был как можно более разнообразным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для снижения веса нужно правильно завтракать и ужинать, как именно – рассказала нутрициолог Ольга Ильичева.

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