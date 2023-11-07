Врач Павлюк: употребление холодца положительно действует на суставы

«Нежирный холодец полезен для человека в качестве белковой добавки и для увеличения процента важных аминокислот», - поделилась медик с «Радио 1».

«В нем содержится большое количество белков, которые будут полезны для соединительной ткани и положительно повлияют на здоровье суставов и кожи», - сказала эксперт.

Такое блюдо как холодец может приносить определенную пользу здоровью, сообщила врач Павлюк. Специалистка отметила, что употреблять следует не слишком жирные виды холодца – например, из птицы. Его присутствие в рационе станет дополнительным источником белка и других необходимых организму веществ.Врач Павлюк добавила, что употребление холодца положительно действует на суставы, что объясняется его особой структурой.В то же время специалистка предупредила, что люди, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с ЖКТ, употреблять холодец должны с большой осторожностью – предварительно лучше проконсультироваться с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что полный отказ от сладкого негативно сказывается на здоровье

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