Врач Павлюк: употребление холодца положительно действует на суставы

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холодец

Врач-диетолог Наталья Павлюк: холодец является хорошим источником белка и важных аминокислот для организма.

Такое блюдо как холодец может приносить определенную пользу здоровью, сообщила врач Павлюк. Специалистка отметила, что употреблять следует не слишком жирные виды холодца – например, из птицы. Его присутствие в рационе станет дополнительным источником белка и других необходимых организму веществ.

«Нежирный холодец полезен для человека в качестве белковой добавки и для увеличения процента важных аминокислот», - поделилась медик с «Радио 1».

Врач Павлюк добавила, что употребление холодца положительно действует на суставы, что объясняется его особой структурой.

«В нем содержится большое количество белков, которые будут полезны для соединительной ткани и положительно повлияют на здоровье суставов и кожи», - сказала эксперт.

В то же время специалистка предупредила, что люди, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с ЖКТ, употреблять холодец должны с большой осторожностью – предварительно лучше проконсультироваться с врачом.

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Наталья Павлюк
Наталья Павлюк
ЗОЖ
врач-диетолог
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