Гинеколог Устинова: йогурты и молочнокислые напитки полезны в борьбе с молочницей
Врач-гинеколог Людмила Устинова рассказала, какие продукты помогают противостоять молочнице.
Многие женщины не понаслышке знают о молочнице – грибковом заболевании слизистых оболочек. Также оно известно как кандидоз.
Гинеколог Устинова напомнила, что возбудитель заболевания, грибок рода Candida, присутствует в микрофлоре половых органов, но когда иммунитет нормально функционирует, грибок не несет угрозы, так как не получает возможности размножиться. Если же защитные ресурсы организма снижаются, грибок активизируется и бесконтрольно размножается – так развивается кандидоз (молочница).
Говоря о способах противостоять развитию молочницы, врач посоветовала добавить в рацион отдельные продукты. Например, отметила Устинова, в борьбе с молочницей будут полезны йогурты и молочнокислые напитки.
«Снизить риск кандидоза поможет сбалансированное питание, — продолжает врач-гинеколог. — Существует ряд продуктов, которые останавливают рост размножения грибов», - заявила гинеколог в комментарии порталу «Доктор Питер».
Продукты, полезные для профилактики молочницы:
- Йогурты и молочнокислые напитки;
- Чеснок и красный перец;
- Грейпфрутовый сок;
- Морсы из брусники и клюквы;
- Прополис.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Дмитрий Семирядов назвал продукты, которые могут быть очень эффективными в деле снижения риска развития рака.
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Людмила Устинова
ЗОЖ
врач инеколог-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России
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