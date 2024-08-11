Гинеколог Устинова: йогурты и молочнокислые напитки полезны в борьбе с молочницей

«Снизить риск кандидоза поможет сбалансированное питание, — продолжает врач-гинеколог. — Существует ряд продуктов, которые останавливают рост размножения грибов», - заявила гинеколог в комментарии порталу «Доктор Питер».

Йогурты и молочнокислые напитки;

Чеснок и красный перец;

Грейпфрутовый сок;

Морсы из брусники и клюквы;

Прополис.

Многие женщины не понаслышке знают о молочнице – грибковом заболевании слизистых оболочек. Также оно известно как кандидоз.Гинеколог Устинова напомнила, что возбудитель заболевания, грибок рода Candida, присутствует в микрофлоре половых органов, но когда иммунитет нормально функционирует, грибок не несет угрозы, так как не получает возможности размножиться. Если же защитные ресурсы организма снижаются, грибок активизируется и бесконтрольно размножается – так развивается кандидоз (молочница).Говоря о способах противостоять развитию молочницы, врач посоветовала добавить в рацион отдельные продукты. Например, отметила Устинова, в борьбе с молочницей будут полезны йогурты и молочнокислые напитки.Продукты, полезные для профилактики молочницы:Тем, кто часто сталкивается с молочницей, врач порекомендовала перестать ест такие продукты как дрожжевая выпечка, быстрые углеводы, сыр с плесенью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Дмитрий Семирядов назвал продукты , которые могут быть очень эффективными в деле снижения риска развития рака.

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