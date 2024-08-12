«Низкокалорийны, но содержат много сахара»: врач Соломатина назвала псевдодиетические продукты

«Такие продукты, как арбуз, виноград или черешня, довольно низкокалорийны, но они содержат много сахара», - назвала диетолог псевдодиетические продукты.

«Отварные морковь и свекла, например, в составе винегрета могут способствовать образованию жира», - предупредила диетолог.

Диетолог Соломатина рассказала « Вечерней Москве » о распространенной ошибке, допускаемой людьми, которые следят за весом и стараются придерживаться здорового питания. Такой ошибкой, по словам врача, является употребление псевдодиетических продуктов – таких, которые воспринимаются как полезные для сохранения стройной фигуры и здоровья, но на самом деле способные вредить организму (особенно при неправильном употреблении).Соломатина отметила, что как правило желающие похудеть начинают следить за калориями, которые их организм получает с едой. Врач подчеркнула, что для достижения этой цели подсчитывать только лишь калории — неправильно, поскольку худеющим также важно обращать внимание на гликемический индекс (ГИ) продуктов, отражающий их способность повышать уровень сахара в крови. Чем выше ГИ – тем быстрее и значительнее возрастает содержание сахара в крови, что способствует жироотложению.Соломатина добавила, что гликемический индекс некоторых продуктов существенно увеличивается после термообработки. Например, сырая морковь или охлажденный цельный отварной картофель – это вполне полезные и диетические продукты. Вареная морковь и горячий картофель – псевдодиетические, имеющие высокий ГИ.Также медик посоветовала с осторожностью употреблять растительные масла. Они могут обладать полезными свойствами, но при этом в них содержится огромное количество калорий. Даже знаменитое оливковое масло нужно использовать, помня о контроле над калорийностью рациона, констатировала медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ежедневной порцией сыра должен быть кусочек , не превышающий 30 граммов.

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