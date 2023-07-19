Врач Соломатина назвала скумбрию и сардины среди продуктов–стимуляторов работы мозга

110 Фото: https://unsplash.com/photos/ONQaaWF1EPI
сардины

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, действующих как стимуляторы мозговой активности.

Диетолог Соломатина сообщила, что включение в рацион некоторых продуктов позитивно сказывается на работе мозга, улучшает когнитивные функции. Особенно полезны такие продукты людям, испытывающим серьезную умственную нагрузку.

Среди продуктов–стимуляторов работы мозга врач выделила морскую рыбусодержащую много жирных кислот омега-3. В том числе Соломатина назвала доступные виды рыбы.

Названы продукты, полностью убивающие иммунитет


«Употреблять можно свежемороженую сельдь, скумбрию и сардины», - поделилась специалистка с порталом Pravda.Ru.

Помимо этого, стимуляторами мозговой деятельности являются продукты, богатые антиоксидантами. Диетолог Соломатина порекомендовала с этой целью пить зеленый чай, употреблять ягоды.

Диетолог Соломатина назвала разрушающие мозг в жару продукты


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно улучшают состояние кожи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Диетолог Соломатина объяснила свойство продуктов вызывать раннее старение
Врач-диетолог Соломатина назвала необходимое количество воды в жару
От каких продуктов следует немедленно отказаться, чтобы спасти свой мозг от разрушения
Теги : продукты для мозга, польза для здоровья, Елена Соломатина
Эндокринолог Юрочкин: сильная сонливость может говорить о токсинах в организме
Терапевт Белова: четыре привычки в еде увеличивают вес женщинам после 40 лет
Терапевт Чернышова предупредила о схожести болезни сердца с усталостью