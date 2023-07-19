Врач Соломатина назвала скумбрию и сардины среди продуктов–стимуляторов работы мозга

«Употреблять можно свежемороженую сельдь, скумбрию и сардины», - поделилась специалистка с порталом Pravda.Ru.

Диетолог Соломатина сообщила, что включение в рацион некоторых продуктов позитивно сказывается на работе мозга, улучшает когнитивные функции. Особенно полезны такие продукты людям, испытывающим серьезную умственную нагрузку.Среди продуктов–стимуляторов работы мозга врач выделила морскую рыбусодержащую много жирных кислот омега-3. В том числе Соломатина назвала доступные виды рыбы.Помимо этого, стимуляторами мозговой деятельности являются продукты, богатые антиоксидантами. Диетолог Соломатина порекомендовала с этой целью пить зеленый чай, употреблять ягоды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно улучшают состояние кожи.

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