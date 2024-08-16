«Богато витаминами»: врач Миркискина рассказала о пользе разного варенья
Врач-диетолог Мария Миркискина: варенье дает организму витамины, микроэлементы, клетчатку.
Врач Миркискина рассказала, что варенье, приготовленное из плодов с кожурой, может быть отличным источником витаминов и микроэлементов, а также клетчатки, улучшающей состояние микрофлоры кишечника и его функционирование.
«Варенье богато витаминами группы В, А и Е, а также различными микроэлементами, такими как калий, медь, железо. В отличие от витамина С, они не так сильно разрушаются при термической обработке и сохраняются в большем объеме», - отметила она в интервью «Москве 24».
Также врач Миркискина рассказала о пользе разного варенья.
- Малиновое – содержит салициловую кислоту, улучшающую самочувствие человека при простудных заболеваниях;
- Вишневое и черешневое – содержит много железа, препятствующего развитию анемии;
- Абрикосовое – богато калием, благотворно влияющим на работу сердца;
- Брусничное – содержит много пектина, известного как натуральный абсорбент, связывающий и выводящий вредные вещества.
«Лучше всего готовить «холодное» варенье, то есть ягоды или фрукты просто перетирать вместе с сахаром и затем хранить в холодильнике. Либо замораживать в морозилке», - посоветовала специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частое употребление варенья может привести к появлению зависимости от сладкого.
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