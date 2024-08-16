«Богато витаминами»: врач Миркискина рассказала о пользе разного варенья

«Варенье богато витаминами группы В, А и Е, а также различными микроэлементами, такими как калий, медь, железо. В отличие от витамина С, они не так сильно разрушаются при термической обработке и сохраняются в большем объеме», - отметила она в интервью « Москве 24 ».

Малиновое – содержит салициловую кислоту, улучшающую самочувствие человека при простудных заболеваниях;

Вишневое и черешневое – содержит много железа, препятствующего развитию анемии;

Абрикосовое – богато калием, благотворно влияющим на работу сердца;

Брусничное – содержит много пектина, известного как натуральный абсорбент, связывающий и выводящий вредные вещества.

«Лучше всего готовить «холодное» варенье, то есть ягоды или фрукты просто перетирать вместе с сахаром и затем хранить в холодильнике. Либо замораживать в морозилке», - посоветовала специалист.

Врач Миркискина рассказала, что варенье, приготовленное из плодов с кожурой, может быть отличным источником витаминов и микроэлементов, а также клетчатки, улучшающей состояние микрофлоры кишечника и его функционирование.Также врач Миркискина рассказала о пользе разного варенья.По словам врача, готовить лакомство следует так, чтобы долго его не разваривать – иначе оно лишится ценных для здоровья веществ. Как вариант – готовить так называемое варенье- пятиминутку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частое употребление варенья может привести к появлению зависимости от сладкого

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