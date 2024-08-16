Терапевт Ефимова: любителям малинового варенья грозит зависимость от сладкого

«Потребление больших количеств сладких продуктов, включая варенье, может привести к желанию употреблять их чаще из-за эффекта удовольствия, который они могут вызывать», - сказала Наталия Ефимова.

Терапевт Ефимова предупредила в разговоре с РИАМО , что любителям малинового варенья грозит зависимость от сладкого. В частности, такая зависимость может развиться в тех случаях, когда лакомством злоупотребляют или едят регулярно.Медик отметила, что сладкоежками обычно становятся люди, которые испытывают приятные эмоции, когда едят продукты, содержащие сахар.Одна из главных причин – человек испытывает стресс или тревожность, которые «заедаются» сахаром. Дело в том, что мозг, получив приток глюкозы, интенсивно выделяет серотонин и другие вещества, которые обеспечивают приятные эмоции и расслабление, помогающие справляться с напряжением. Часто такая привычка возникает еще в детстве и закрепляется со временем.Еще одна причина – некачественное питание. Когда в питании человека присутствуют разнообразные питательные вещества, кишечные бактерии удовлетворяются этим «топливом» и посылают в мозг сигналы о том, что с ними все в порядке. При скудном или несбалансированном рационе бактериям кишечника не хватает питательных веществ, в результате может возникать тяга к разным продуктам, включая сахар.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может измениться в организме за 9 дней отказа от сладкого.

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