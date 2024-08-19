«Содержат калий»: диетолог Круглова назвала яблоки полезными для сердца

«Яблоки содержат калий. Это важно для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в яблоках есть органические кислоты, которые для нас являются антиоксидантами», – перечислила медик полезные свойства фруктов.

Диетолог Круглова отметила в интервью радио Sputnik , что люди, которые едят яблоки, обеспечивают свой организм таким «сердечным» микроэлементом как калий.Наталья Круглова добавила, что яблоки являются источником большого количества растворимых и нерастворимых пищевых волокон, включая пектин. Данный тип клетчатки по-особому полезен для кишечника, поскольку стимулирует развитие его хороших бактерий и, благодаря такому улучшению микрофлоры, содействует укреплению иммунитета и когнитивного здоровья.Диетолог обратила внимание на то, что даже людям с лишним весом и нарушением углеводного обмена можно съедать по два-три яблока в день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько сахара могут содержать в себе яблоки.

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