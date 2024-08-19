«Сыр и бананы»: терапевт Васильева назвала продукты, которые улучшают стрессоустойчивость

«Сбалансированное питание служит источником веществ, повышающих адаптацию и стрессоустойчивость организма, а также восполняющих дефицит нутриентов, которые он активно расходует в стрессовых ситуациях», - поделилась эксперт с порталом « Доктор Питер ».

Ферментированные: натуральный йогурт, кефир, квашеная капуста, чайный гриб, кимчи.

Богатые полиненасыщенными жирными кислотами омега-3: жирная морская рыба, морепродукты, авокадо, семена льна, растительные масла;

Содержащие клетчатку: цельнозерновые продукты, овощи и фрукты, бобовые, орехи и семена;

Богатые магнием: зерновые, листовая зелень, морская капуста, бобовые, миндаль, бананы, темный шоколад;

Содержащие аминокислоту триптофан: сыр, яйца, мясо, рыба, бананы.

Терапевт Васильева рассказала, что существуют продукты, которые улучшают стрессоустойчивость.Васильева уточнила, что для оздоровления психики и укрепления нервной системы особенно полезно употреблять в пищу несколько групп продуктов:Медик отметила, что употребление названных продуктов и веществ оказывает положительное влияние на работу мозга и производство гормонов, определяющих реакции на стресс. Васильева добавила, что для сохранения устойчивой психики следует избегать употребления алкоголя, больших доз кофеина, искусственных консервантов и красителей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дефицит определенных микроэлементов провоцирует сильную тягу к сладкому.

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