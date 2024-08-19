«Сыр и бананы»: терапевт Васильева назвала продукты, которые улучшают стрессоустойчивость

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стресс

Терапевт и диетолог Полина Васильева заявила, что правильный рацион питания эффективно помогает в борьбе с хроническими стрессами.

Терапевт Васильева рассказала, что существуют продукты, которые улучшают стрессоустойчивость.

«Сбалансированное питание служит источником веществ, повышающих адаптацию и стрессоустойчивость организма, а также восполняющих дефицит нутриентов, которые он активно расходует в стрессовых ситуациях», - поделилась эксперт с порталом «Доктор Питер».

Васильева уточнила, что для оздоровления психики и укрепления нервной системы особенно полезно употреблять в пищу несколько групп продуктов:
  • Ферментированные: натуральный йогурт, кефир, квашеная капуста, чайный гриб, кимчи.
  • Богатые полиненасыщенными жирными кислотами омега-3: жирная морская рыба, морепродукты, авокадо, семена льна, растительные масла;
  • Содержащие клетчатку: цельнозерновые продукты, овощи и фрукты, бобовые, орехи и семена;
  • Богатые магнием: зерновые, листовая зелень, морская капуста, бобовые, миндаль, бананы, темный шоколад;
  • Содержащие аминокислоту триптофан: сыр, яйца, мясо, рыба, бананы.
Медик отметила, что употребление  названных продуктов и веществ оказывает положительное влияние на работу мозга и производство гормонов, определяющих реакции на стресс. Васильева добавила, что для сохранения устойчивой психики следует избегать употребления алкоголя, больших доз кофеина, искусственных консервантов и красителей.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дефицит определенных микроэлементов провоцирует сильную тягу к сладкому.

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Полина Васильева
Полина Васильева
ЗОЖ
терапевт
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Теги : стресс, продукты против стресса, Полина Васильева
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