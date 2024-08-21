«Много двигаться»: врач Королев сообщил о способности ЗОЖ снижать риск рака на 40 процентов
По словам кандидата медицинских наук Александра Королева, здоровый образ жизни способствует ощутимой минимизации риска заболеть раком.
Онколог Королев констатировал:
«Возникновение любого хронического заболевания, в том числе и рака, происходит из-за нездорового образа жизни».
При этом медик сообщил о способности ЗОЖ снижать риск рака на 40 процентов – для этого следует отказаться от курения и употребления алкоголя, а также много двигаться, избавиться от лишнего веса и поддерживать здоровую массу тела, избегать длительного пребывания на солнце.
Онколог обратил внимание на то, что профилактика рака часто требует коррекции питания. Королев добавил, что подверженность людей раку толстой кишки ученые в последнее время все чаще связывают с употреблением переработанного мяса, включая сосиски, колбасы, копчености и фастфуд. Употребление этих продуктов должно быть строго минимальным, в рационе необходимо увеличивать количество свежих овощей и фруктов.
Другой российский онколог Дмитрий Олькин заявил в свою очередь, что при здоровом образе жизни иммунная система вовремя замечает клеточные поломки и уничтожает единичные злокачественные клетки, не давая им запустить развитие опухоли. Доводы врачей опубликовала KP.RU.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребляющие чеснок люди реже страдают от рака печени, об этом рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин.
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Александр Королев
ЗОЖ
кандидат медицинских наук, доцент кафедры урологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
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