«Много двигаться»: врач Королев сообщил о способности ЗОЖ снижать риск рака на 40 процентов

«Возникновение любого хронического заболевания, в том числе и рака, происходит из-за нездорового образа жизни».

Онколог Королев констатировал:При этом медик сообщил о способности ЗОЖ снижать риск рака на 40 процентов – для этого следует отказаться от курения и употребления алкоголя, а также много двигаться, избавиться от лишнего веса и поддерживать здоровую массу тела, избегать длительного пребывания на солнце.Онколог обратил внимание на то, что профилактика рака часто требует коррекции питания. Королев добавил, что подверженность людей раку толстой кишки ученые в последнее время все чаще связывают с употреблением переработанного мяса, включая сосиски, колбасы, копчености и фастфуд. Употребление этих продуктов должно быть строго минимальным, в рационе необходимо увеличивать количество свежих овощей и фруктов.Другой российский онколог Дмитрий Олькин заявил в свою очередь, что при здоровом образе жизни иммунная система вовремя замечает клеточные поломки и уничтожает единичные злокачественные клетки, не давая им запустить развитие опухоли. Доводы врачей опубликовала KP.RU Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребляющие чеснок люди реже страдают от рака печени , об этом рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.