«Много двигаться»: врач Королев сообщил о способности ЗОЖ снижать риск рака на 40 процентов

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ходьба

По словам кандидата медицинских наук Александра Королева, здоровый образ жизни способствует ощутимой минимизации риска заболеть раком.

Онколог Королев констатировал:

«Возникновение любого хронического заболевания, в том числе и рака, происходит из-за нездорового образа жизни».

При этом медик сообщил о способности ЗОЖ снижать риск рака на 40 процентов – для этого следует отказаться от курения и употребления алкоголя, а также много двигаться, избавиться от лишнего веса и поддерживать здоровую массу тела, избегать длительного пребывания на солнце.

Онколог обратил внимание на то, что профилактика рака часто требует коррекции питания. Королев добавил, что подверженность людей раку толстой кишки ученые в последнее время все чаще связывают с употреблением переработанного мяса, включая сосиски, колбасы, копчености и фастфуд. Употребление этих продуктов должно быть строго минимальным, в рационе необходимо увеличивать количество свежих овощей и фруктов.

Другой российский онколог Дмитрий Олькин заявил в свою очередь, что при здоровом образе жизни иммунная система вовремя замечает клеточные поломки и уничтожает единичные злокачественные клетки, не давая им запустить развитие опухоли. Доводы врачей опубликовала  KP.RU.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребляющие чеснок люди реже страдают от рака печени, об этом рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин.

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Александр Королев
Александр Королев
ЗОЖ
кандидат медицинских наук, доцент кафедры урологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
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Теги : защита от рака, образ жизни, Александр Королев