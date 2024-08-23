«На самом деле приносят пользу»: диетолог Онуфрийчук назвала сало среди ошибочно вредных продуктов

«Обезжиренное молоко, сметана содержат не намного меньше калорий, чем молоко с 3,2% жирности или сметана с жирностью 20%. А вот разница в недостатке витаминов будет существенная, к тому же из обезжиренных молочных продуктов плохо усваивается кальций», - предупредила Онуфрийчук.

«Полезный продукт, который незаслуженно обходят стороной — свиное соленое сало. Оно помогает избежать дефицита ценной арахидоновой кислоты, которая отсутствует в растительных маслах и является одной из незаменимых жирных кислот», - постулировала диетолог.

Диетолог Онуфрийчук сообщила в разговоре с РИА Новости, что целый ряд так называемых вредных продуктов на самом деле приносят пользу, укрепляя здоровье и поддерживая активную работу организма. В частности ошибочно вредными являются жирные молочные продукты, констатировала эксперт. Специалист пояснила, что при употреблении «молочки» с высоким содержанием жира происходит полноценное усвоение витаминов и кальция, чего нельзя сказать о продуктах, которые были обезжирены.Также диетолог посоветовала не бояться есть жирный творог. Обладая жирностью 9% и 18%, он даст организму много важного для иммунитета витамина D, обеспечит кальцием и жиром, необходимым организму для осуществления многих функций.Помимо того, полезно употреблять в определенном количестве сливочное масло. Говоря об этом, Онуфрийчук отметила, что холестерин в умеренном объеме необходим организму, поскольку задействуется для синтеза половых гормонов.Среди ошибочно вредных продуктов Онуфрийчук назвала и свиное сало. Его можно употреблять ежедневно в количестве 10-15 граммов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Елена Соломатина назвала сало среди продуктов , укрепляющих иммунитет в период наступления осени.

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