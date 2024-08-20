«Клетчатка, сало и кефир»: врач Соломатина указала на продукты для укрепления иммунитета осенью

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сало

Врач-диетолог Елена Соломатина: до 80 процентов иммунной системы человека сосредоточено в кишечном тракте.

Врач Соломатина констатировала, что соблюдение здорового и сбалансированного рациона является одним из самых эффективных способов пережить осень без сезонных инфекций, с которыми будет справляться хорошо функционирующий иммунитет. Медик напомнила: то, насколько крепким является иммунитет человека, в большой степени зависит от состояния его кишечника. Именно кишечная микробиота определяет надежность защитных ресурсов организма.

Для укрепления иммунитета предстоящей осенью диетолог посоветовала уже сейчас включать в рацион продукты, способствующие развитию здоровой кишечной микрофлоры. В первую очередь, сказала эксперт, нужно есть достаточно клетчатки.

«В ежедневном рационе должно присутствовать около 500 граммов клетчатки, которая содержится в цельнозерновых кашах и хлебе, зелени, овощах, фруктах и ягодах. Овощи, ягоды и фрукты — это еще и антиоксиданты, которые понижают уровень воспалений в организме и укрепляют его защиту», - поделилась Соломатина с Life.ru.

Также укреплению иммунитета способствует употребление кисломолочных продуктов, таких как кефир, ряженка, ацидофилин. Вдобавок мобилизовать защитные ресурсы организма помогают продукты - источники витамина С и белка, растительного и животного происхождения.

Кроме того, полезно есть сало.

«По осени можно съедать маленький кусочек сала: там содержится арахидоновая кислота, которая тоже будет полезна для укрепления иммунной системы», - объяснила врач-диетолог.

Другие продукты, укрепляющие иммунную защиту организма:
  • Жирная рыба – содержит витамины A и D, омега-3 жирные кислоты и аминокислоты, укрепляющие клеточные мембраны, в которые стремятся проникать вирусы.
  • Говяжья печень – содержит нужное человеку железо.
  • Бананы – содержат аминокислоту триптофан, улучшающую стрессоустойчивость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты должны быть обязательными в рационе питания людей после 40 лет.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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