«Улучшает защиту от рака простаты»: врачи посоветовали мужчинам есть редис

«Согласно результатам клинических исследований, у мужчин, которые употребляли достаточно глюкозинолатов, риск развития злокачественных опухолей простаты снизился более чем на 20 процентов», - добавил, в свою очередь, доктор Гандельман.

На съемках программы «Жить здорово!» врачи посоветовали мужчинам есть редис. Одна из причин, почему этот овощ должен присутствовать в рационе питания мужчин – его употребление улучшает защиту от развития рака простаты и в целом благоприятно сказывается на состоянии органа.Именно для мужчин редис делают полезным такие его вещества как глюкозинолаты. По словам иммунолога Андрея Продеуса, глюкозинолаты способны замедлять рост раковых клеток.Также специалисты обратили внимание на то, что входящие в состав редиса глюкозинолаты оказывают благоприятное влияние на состояние печени. Благодаря их поддержке печень лучше справляется с функцией органа-фильтра – она эффективнее обезвреживает потенциально опасные вещества, попадающие в организм.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи характеризуют морскую капусту как продукт, способный продевать человеческую жизнь

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