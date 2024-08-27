«Влияют на микробиом»: врач Соломатина объяснила необходимость есть ферментированные продукты

«Состояние микробиома влияет и на уровень воспаления, который в свою очередь связан с развитием атеросклероза — повреждением эндотелия и сосудов. Атеросклероз приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые уносят жизни подавляющего количества людей», - сказала медик в разговоре с « Вечерней Москвой ».

Врач Соломатина объяснила необходимость есть ферментированные продукты, к которым относятся квашеные овощи, кимчи, домашние соленые огурцы, кисломолочные изделия, чайный гриб. По словам врача, присутствие таких продуктов в повседневном рационе питания самым благоприятным образом влияет на микробиом – бактериальный состав кишечника, в котором сосредоточено до 80 процентов иммунной системы человеческого организма. Улучшая функционирование кишечного микробиома, такие продукты делают более надежной защиту человека от различных заболеваний, как физических, так и психических.Соломатина отметила, что привычка есть ферментированные продукты способствует продлению жизни.Эксперт добавила, что у таких продуктов очень мало противопоказаний. С осторожностью употреблять их нужно лишь людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуются врачами для улучшения мужской потенции.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.