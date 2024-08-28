«Избегать готовой выпечки»: диетолог Фисунова посоветовала не есть на завтрак некоторые продукты

«Избегайте готовой выпечки из супермаркетов. Лучше приготовить торт, пирог или кекс самостоятельно — так вы будете уверены в составе продукта», - дала она совет в беседе с интернет-изданием « Подмосковье сегодня ».

Стремление позавтракать некоторыми «вкусностями» грозит здоровью людей опасными последствиями. Неправильный выбор продуктов на завтрак может стать фактором набора лишнего веса, проблем с желудочно-кишечным трактом, инсулинорезистентности и диабета 2 типа, предупредила диетолог Фисунова.Прежде всего эксперт посоветовала не есть на завтрак продукты с большим количеством добавленного сахара – например, сладкие йогурты или мюсли, десертные изделия и каши из измельченных круп. Одним из самых нежелательных продуктов для первого приема пищи Фисунова считает готовую выпечку из магазина.По словам диетолога, людям, которые не могут без сладкого, следует искать их менее вредные варианты, есть сласти натурального происхождения и ни в коем случае не натощак, так как это провоцирует резкие колебания уровня глюкозы в крови. От сладких соков лучше отказаться совсем.Кроме того, на завтрак лучше не есть кислых продуктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты на завтрак губят поджелудочную железу.

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