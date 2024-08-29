Врач Тяжельников: при неправильном употреблении мед теряет полезные свойства

«Продукт богат антиоксидантами: флавоноидами и органическими кислотами, которые способствуют уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшению воспаления в организме, повышает защитные функции организма», - уточнил Андрей Тяжельников.

«При температуре более 40 градусов мед теряет свои полезные свойства», - подчеркнул он.

Мед не просто пополняет собой ассортимент сладостей. Будучи натуральным и качественным, он способен оказывать эффективную поддержку иммунитету и улучшать защиту организма от заболеваний – об этом врач Тяжельников сообщил в беседе с РИА Новости. В частности, он заметил, что мед относится к продуктам –пробиотикам, содержащим полезные для кишечного тракта бактерии. В его составе, например, присутствуют лактобациллы и бифидобактерии.Кроме того, мед является источником витаминов и микроэлементов: при его употреблении организм получает ряд витаминов группы B и витамин C, а также кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк.Но медик предупредил: при неправильном употреблении мед теряет полезные свойства. Эксперт посоветовал не класть мед в горячие напитки.Тяжельников добавил, что употреблять этот продукт предпочтительно в свежем виде либо добавляя его в предварительно остывшее, теплое питье.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько нужно пить кофе , чтобы он приносил пользу мозгу.

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