«Защищает от разрушения»: врач Мартынов пояснил, сколько нужно пить кофе для пользы мозгу

«Среди положительного влияния кофе на мозг можно назвать улучшение кратковременной памяти, это доказано многими исследованиями, также повышение концентрации и внимания, поскольку кофеин стимулирует центральную нервную систему», - сказал Мартынов в разговоре с РИА Новости.

«Человеку в день можно потреблять 300-400 миллиграммов кофеина без вреда для здоровья, это примерно 3-4 чашки кофе по 200 миллилитров. Однако в разном кофе количество кофеина варьируется».

Врач Мартынов констатировал, что кофе приносит разнообразную пользу мозгу – в частности, он улучшает качество кратковременной памяти, которая страдает при болезни Альцгеймера, а также концентрации и внимания.Невролог отметил, что кофеин в том числе полезен для психоэмоционального состояния: он улучшает настроение и снижает риск депрессии, увеличивая в организме концентрацию дофамина и серотонина. Действие кофе определяется наличием антиоксидантов – благодаря их положительному влиянию на мозг он становится лучше защищен от возрастных разрушенийВрач Мартынов пояснил, сколько нужно пить кофе для пользы мозгу.По мнению Мартынова, по-настоящему безопасной дозой кофе можно считать 1-2 чашки в день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Михаил Гинзбург назвал витамины , обладающие доказанным полезным эффектом при приеме после 50 лет.

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