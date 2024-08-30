Нормальный сон, продукты с магнием: врач Мясников назвал средства для снижения уровня сахара
Врач Александр Мясников поделился естественными способами, позволяющими снизить уровень сахара в домашних условиях.
Врач Мясников на съемках программы «О самом главном» назвал средства для снижения уровня сахара, отметив попутно, что поддерживать здоровый уровень глюкозы нужно планомерно и постоянно.
«Цифры 5,6-6,9 на глюкометре — это уже преддиабет. А если цифра перешагнула за 7, то это уже диабет. У каждого четвертого растет риск перехода преддиабета в диабет с его проблемами с почками, глазами и так далее», - предостерег известный российский медик.
Мясников констатировал, что одним из лучших способов нормализовать сахар в крови является практика аэробных физических нагрузок. Размеренный бег, плавание, спортивные игры, спортивная ходьба, танцы – эти и другие их виды желательны при любом весе и в любом возрасте, подчеркнул он.
Кроме того, для коррекции уровня сахара крови следует отказаться от употребления сахарозаменителей, контролировать употребление сахарам, включать в рацион продукты с магнием. По словам Мясникова, магний помогает снизить тягу к сладкому.
Вдобавок на уровень глюкозы хорошо влияет нормальный сон, отсутствие хронического недосыпа. Нехватка сна способствует потере чувствительности к инсулину, добавил специалист.
Мясников подчеркнул, что развитие диабета в первую очередь связано именно с появлением резистентности клеток к инсулину.
«Важно то, как быстро подскакивает сахар крови. Если вы едите продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, например), у вас сахар будет подскакивать, а за этим будет очень быстрый выброс инсулина. Этот быстрый выброс ведет к тому, что рецепторы глохнут от такого количества, они не воспринимают гормон», - предупредил врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Сон в полной темноте улучшает защиту организма от возникновения диабета второго типа.
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Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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