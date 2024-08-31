Морковь и чеснок: диетолог Семирядов назвал доступные продукты для снижения риска рака

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мужчина режет овощи


Диетолог Дмитрий Семирядов: в этих продуктах присутствуют вещества, потенциально снижающие онкологические риски.

Исследователями из США был проанализирован массив данных по онкозаболеваниям, включавший сведения о почти 1 млн 800 тыс. пациентах старше 30 лет. Ученые заключили, что почти 40% случаев развития рака 44% смертей от него можно предотвратить за счет изменения образа жизни, об этом проинформировала kp.ru.

Одним из таких изменений, эффективно обеспечивающих профилактику рака, является коррекция повседневного рациона питания, которая в том числе предполагает употребление здоровых и полезных продуктов. Рассуждая о том, насколько действенным может быть такое правильное питание в плане защиты от онкозаболеваний, диетолог Дмитрий Семирядов сказал следующиее:

«Никакое изменение в питании, никакое блюдо или продукт не может на 100% предотвратить или тем более вылечить рак. Однако на нашем столе присутствуют вещества, которые потенциально могут помочь снизить онкологические риски».

Семирядов уточнил, что рак во многом является следствием поломки в клеточной ДНК, которая вызывает мутацию и ее последствие в виде аномального размножения дефективных клеток и их скопления (опухолей). В некоторых продуктах содержатся антиоксиданты – вещества, защищающие ДНК от повреждений. Благодаря этому и снижается риск возникновения таких клеточных аномалий, которые ведут к образованию опухолей.

Диетолог назвал доступные продукты для снижения риска рака, отличающиеся особенно высоким содержанием антиоксидантов.
Вот их список:
  • Брокколи;
  • Морковь;
  • Фасоль;
  • Ягоды;
  • Орехи;
  • Оливковое масло;
  • Куркума;
  • Цитрусовые;
  • Чеснок;
  • Жирная рыба.
Из напитков особенно полезным в деле предотвращения рака является зеленый чай.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что субпродукты входят в число лучших продуктов для борьбы с анемией.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Дмитрий Семирядов
Дмитрий Семирядов
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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Теги : защита от рака, полезные продукты, Дмитрий Семирядов