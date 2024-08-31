Морковь и чеснок: диетолог Семирядов назвал доступные продукты для снижения риска рака
Диетолог Дмитрий Семирядов: в этих продуктах присутствуют вещества, потенциально снижающие онкологические риски.
Исследователями из США был проанализирован массив данных по онкозаболеваниям, включавший сведения о почти 1 млн 800 тыс. пациентах старше 30 лет. Ученые заключили, что почти 40% случаев развития рака 44% смертей от него можно предотвратить за счет изменения образа жизни, об этом проинформировала kp.ru.
Одним из таких изменений, эффективно обеспечивающих профилактику рака, является коррекция повседневного рациона питания, которая в том числе предполагает употребление здоровых и полезных продуктов. Рассуждая о том, насколько действенным может быть такое правильное питание в плане защиты от онкозаболеваний, диетолог Дмитрий Семирядов сказал следующиее:
«Никакое изменение в питании, никакое блюдо или продукт не может на 100% предотвратить или тем более вылечить рак. Однако на нашем столе присутствуют вещества, которые потенциально могут помочь снизить онкологические риски».
Семирядов уточнил, что рак во многом является следствием поломки в клеточной ДНК, которая вызывает мутацию и ее последствие в виде аномального размножения дефективных клеток и их скопления (опухолей). В некоторых продуктах содержатся антиоксиданты – вещества, защищающие ДНК от повреждений. Благодаря этому и снижается риск возникновения таких клеточных аномалий, которые ведут к образованию опухолей.
Диетолог назвал доступные продукты для снижения риска рака, отличающиеся особенно высоким содержанием антиоксидантов.
Вот их список:
- Брокколи;
- Морковь;
- Фасоль;
- Ягоды;
- Орехи;
- Оливковое масло;
- Куркума;
- Цитрусовые;
- Чеснок;
- Жирная рыба.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что субпродукты входят в число лучших продуктов для борьбы с анемией.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Дмитрий Семирядов
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
Оставить комментарий