Морковь и чеснок: диетолог Семирядов назвал доступные продукты для снижения риска рака

«Никакое изменение в питании, никакое блюдо или продукт не может на 100% предотвратить или тем более вылечить рак. Однако на нашем столе присутствуют вещества, которые потенциально могут помочь снизить онкологические риски».

Брокколи;

Морковь;

Фасоль;

Ягоды;

Орехи;

Оливковое масло;

Куркума;

Цитрусовые;

Чеснок;

Жирная рыба.

Исследователями из США был проанализирован массив данных по онкозаболеваниям, включавший сведения о почти 1 млн 800 тыс. пациентах старше 30 лет. Ученые заключили, что почти 40% случаев развития рака 44% смертей от него можно предотвратить за счет изменения образа жизни, об этом проинформировала kp.ru.Одним из таких изменений, эффективно обеспечивающих профилактику рака, является коррекция повседневного рациона питания, которая в том числе предполагает употребление здоровых и полезных продуктов. Рассуждая о том, насколько действенным может быть такое правильное питание в плане защиты от онкозаболеваний, диетолог Дмитрий Семирядов сказал следующиее:Семирядов уточнил, что рак во многом является следствием поломки в клеточной ДНК, которая вызывает мутацию и ее последствие в виде аномального размножения дефективных клеток и их скопления (опухолей). В некоторых продуктах содержатся антиоксиданты – вещества, защищающие ДНК от повреждений. Благодаря этому и снижается риск возникновения таких клеточных аномалий, которые ведут к образованию опухолей.Диетолог назвал доступные продукты для снижения риска рака, отличающиеся особенно высоким содержанием антиоксидантов.Вот их список:Из напитков особенно полезным в деле предотвращения рака является зеленый чай.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что субпродукты входят в число лучших продуктов для борьбы с анемией.

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