Продукты с калием, магнием и йодом: врач Гасанов назвал наиболее полезную еду для гипертоников

«Основные принципы рациона при наличии гипертонической болезни таковы: он должен быть богат омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, микроэлементами (калий, магний, йод), витаминами, растительными маслами. При этом значительно ограничивается употребление поваренной соли, животных жиров и легкоусвояемых углеводов», - сформулировал эксперт.

Врач Гасанов напомнил в разговоре с « Газетой.Ru », что гипертония (гипертоническая болезнь) представляет собой сосудистую патологию, ключевым признаком которой является повышенное артериальное давление. Кардиолог подчеркнул, что человеку, который становится гипертоником, важно держать свое состояние под контролем, не допуская скачков давления, которые крайне негативно отражаются на сердце и мозге, повышая риски инфарктов и инсультов. Такой контроль в том числе подразумевает определенную систему питания, в которой отдается предпочтение отдельным продуктам, а также соблюдаются некоторые ограничения.Называя наиболее полезную еду для гипертоников, врач Гасанов отметил, что в их рационе должны присутствовать продукты с калием, магнием и йодом, а также с омега-3.Гасанов уточнил, что гипертоникам нужно стремиться к тому, чтобы употреблять (за день) менее 5 граммов соли, поэтому еда должна готовиться без ее добавления. Продукты в тарелке должны быть преимущественно отварными или запеченными.Рыба и морепродукты, овощи (в частности брокколи и чеснок), зелень, авокадо, оливковое масло, мясо птицы.Следует избегать употребления жирного мяса и субпродуктов, а также острой еды и солений, алкогольных напитков. Насыщенные жиры необходимо строго контролировать, супы лучше есть вегетарианские.По словам Гасанова, лучшим типом питания при гипертонии является средиземноморская диета. Однако даже самое тщательное ее соблюдение не заменяет назначенную пациенту антигипертензивную терапию. Если лечащим врачом были выписаны лекарства, их следует принимать в соответствии с рекомендованной им схемой без самодеятельных корректив.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что происходит с организмом , если человек перестает пить назначенные ему статины.

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