Кардиолог Небольсина: сельдь является одним из самых полезных для сердца продуктов

«Скумбрия, лосось или селедка содержат большое количество омега-3. Они поддерживают нормальный сердечный ритм и предотвращают накопление холестерина в сосудах. Употреблять рыбу надо не мене двух раз в неделю, что станет отличной профилактикой атеросклероза», - порекомендовала медик.

«Оливковое, льняное и тыквенное масла богаты полезными жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сосудов. Их можно добавлять в салаты или готовые блюда по одной столовой ложке несколько раз в день», - поделилась врач.

Кардиолог Небольсина сообщила в беседе с « Известиями », что список полезнейших для сердечно-сосудистой системы питательных веществ возглавляют полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты. Их лучшим источником является жирная рыба. Говоря об этом, Небольсина отметила, что одним из самых полезных для сердца продуктов является сельдь.Также кардиолог посоветовала включать в рацион орехи и семена. В них тоже содержатся ценные жирные кислоты, а помимо них еще витамины, снижающие уровень холестерина и воспаление. По словам Анны Небольсиной, употребление 30 граммов миндаля, грецких орехов, льняных и тыквенных семян в день помогает улучшить работу сердца.Другой полезный для него продукт – растительные масла.Дополнительно кардиолог посоветовала употреблять растительные источники антиоксидантов, такие как зеленые овощи, цитрусовые, ягоды – их присутствие в ежедневном меню снижает воспаление и окислительный стресс. Кроме того, хорошую поддержку сердцу оказывают цельнозерновые продукты с клетчаткой и витаминами группы В.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что следует включать в рацион для предотвращения развития колоректального рака.

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