Кардиолог Небольсина: сельдь является одним из самых полезных для сердца продуктов
Кардиолог Анна Небольсина перечислила продукты, которые эффективнее всего укрепляют здоровье сердца.
Кардиолог Небольсина сообщила в беседе с «Известиями», что список полезнейших для сердечно-сосудистой системы питательных веществ возглавляют полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты. Их лучшим источником является жирная рыба. Говоря об этом, Небольсина отметила, что одним из самых полезных для сердца продуктов является сельдь.
«Скумбрия, лосось или селедка содержат большое количество омега-3. Они поддерживают нормальный сердечный ритм и предотвращают накопление холестерина в сосудах. Употреблять рыбу надо не мене двух раз в неделю, что станет отличной профилактикой атеросклероза», - порекомендовала медик.
Также кардиолог посоветовала включать в рацион орехи и семена. В них тоже содержатся ценные жирные кислоты, а помимо них еще витамины, снижающие уровень холестерина и воспаление. По словам Анны Небольсиной, употребление 30 граммов миндаля, грецких орехов, льняных и тыквенных семян в день помогает улучшить работу сердца.
Другой полезный для него продукт – растительные масла.
«Оливковое, льняное и тыквенное масла богаты полезными жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сосудов. Их можно добавлять в салаты или готовые блюда по одной столовой ложке несколько раз в день», - поделилась врач.
Дополнительно кардиолог посоветовала употреблять растительные источники антиоксидантов, такие как зеленые овощи, цитрусовые, ягоды – их присутствие в ежедневном меню снижает воспаление и окислительный стресс. Кроме того, хорошую поддержку сердцу оказывают цельнозерновые продукты с клетчаткой и витаминами группы В.
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Анна Небольсина
ЗОЖ
врач-кардиолог
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