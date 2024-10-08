Терапевт Ишбаева объяснила, почему картофель – это диетический продукт

«Картофель, несмотря на распространенное мнение о его калорийности, является диетическим продуктом».

«Картофель сохраняет свои полезные свойства при минимальной обработке – варке, запекании без масла. Его лучше всего употреблять цельным с кожурой, чем в виде пюре», - уточнила Ишбаева.

Терапевт Ишбаева заявила в комментарии для News.ru:Специалист объяснила, что при правильном приготовлении этот продукт может отлично вписаться в рацион людей, следящих за весом и фигурой. Для этого, по словам эксперта, картофель не должен подвергаться слишком агрессивной обработке – его не нужно жарить или измельчать, поскольку жареный или измельченный, он существенно повышает уровни сахара и инсулина в крови (что в конечном итоге и ведет к избыточному жироотложению).Медик обратила внимание на то, что в составе картофеля присутствуют разнообразные фитонутриенты, обладающие антиоксидантными свойствами. Вдобавок свежий картофель – это великолепный источник калия, способствующего выведению из организма излишков натрия, что способствует профилактике отечности, высокого давления, проблем с сердцем. Если отварной картофель подержать некоторое время в холодильнике, он становится пребиотиком, улучшающим состояние кишечной микрофлоры и обмен веществ.Таким образом, резюмировала терапевт, картофель укрепляет здоровье, защищает от свободных радикалов, снижает риски развития ожирения, диабета и болезней сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о полезных и вредных свойствах риса

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