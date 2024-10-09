Врач Садыков: перловая каша суперполезна для продления женской молодости

«Перловка содержит аминокислоту лизин, необходимую для синтеза коллагена — белка, который составляет основу соединительных тканей. Увеличение выработки коллагена, повышает эластичность кожи и уменьшает образование морщин», - пояснил медик в комментарии изданию «Доктор Питер».

Врач Садыков заявил, что перловая каша является суперполезной для продления женской молодости.Садыков добавил, что содержащийся в перловке лизин представляет собой пептид, широко используемый в сфере ухода за кожей. Он отметил, что китайские ученые из Университета Цинхуа проводили анализ ряда исследований, в которых изучалось воздействие лизина на состояние кожи. Было установлено, что благодаря ему может улучшаться внешний вид кожи, лучше осуществляется ее регенерация, восстановление после повреждений. Также лизин обладает значительным антиоксидантным и противовоспалительным действием.Чем также хороша перловая каша – она насыщена витаминами и минералами. В частности, содержит железо, которое способствует предотвращению анемии, и цинк, играющий важную роль в репродуктивном здоровье женщин. Вдобавок в ней присутствуют витамины группы В и магний, необходимые нервной системе.Садыков подчеркнул, что для хорошего усвоения перловка должна быть полностью проварена.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильно приготовленный картофель может быть вполне диетическим продуктом

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