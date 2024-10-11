«Способствуют очищению кишечника от токсинов»: врачи указали на пользу манной и перловой каш

«Речь идет не только о привычных овсянке и гречке, которые помогают улучшить пищеварение и способствуют выводу лишнего холестерина из организма. Стоит обратить внимание на перловку и манную кашу. Последний продукт, если помнить о его высокой калорийности и не переедать, тоже способен принести пользу организму».

Завтраки, в состав которых входят каши, положительно влияет на функционирование внутренних органов, что также позитивно отражается и на внешнем виде. Об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на данные портала здоровое-питание.рф. Его эксперты – врачи напомнили, что каши из цельных круп являются источником полезных «медленных» углеводов, дают организму белок, клетчатку, витамины и минералы.Врачи указали пользу манной и перловой каш. По их словам манка обладает обволакивающим эффектом: покрывая стенки желудка и кишечника, она содействует более эффективному заживлению разных повреждений в ЖКТ, защищает его слизистую от раздражения. Также эксперты отметили полезность манки для нервной системы (она содержит витамины группы В) и ее способность активизировать процессы очищения организма от ненужных, потенциально токсичных веществ.Указывая на плюсы перловки, специалисты констатировали, что она также помогает наладить здоровое функционирование работу кишечника, способствует его очищению от токсинов, обеспечивает профилактику запоров. Вдобавок перловая каша содержит аминокислоту лизин, которая участвует в выработке «белка молодости» коллагена – поэтому ее употребление улучшает характеристики и внешний вид кожи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму и здоровью приносит употребление натурального сала.

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