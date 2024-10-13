Поддержка для иммунитета: врачи объяснили, почему осенью важно есть яйца

«Иммунной системе, которая в холодное время года особенно активно испытывается на прочность, крайне важны белки. А для их синтеза и усвоения требуется аминокислоты, которыми богаты яйца», - поделилась Ирина Потехина.

«Современные исследования не только отрицают заметную связь между потреблением яиц и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и доказывают, что яйца способны повысить уровень ЛПВП – липопротеинов высокой плотности, так называемого хорошего холестерина».

Врачи-диетологи Потехина и Дианова объяснили в разговоре с порталом «Абзац», почему осенью важно есть яйца. Медики отметили, что этот продукт эффективно обеспечивает поддержку иммунитету в сезон, когда здоровье людей проверяется на прочность бушующими вокруг инфекциями.В свою очередь, диетолог Дианова отметила, что употребление яиц в сезон холодов помогает сохранять здоровый вес, препятствуя появлению лишних килограммов. Обладая сбалансированным составом, яйца способны долго поддерживать чувство сытости, помогают избегать ненужных перекусов, снижают тягу к сладкому, подчеркнула эксперт.Медики обратили внимание на то, что будучи доступным продуктом, яйца могут дать человеческому организму большое количество полезных веществ – витаминов, минералов, полезных жиров, антиоксидантов. В их составе в том числе присутствует достаточно редкий компонент холин, который является одним из составляющих клеточных мембран, а также является одним из важнейших веществ для сохранения активной мозговой деятельности и психического здоровья.Бояться вреда яиц для сердца не следует, отметили врачи.Медики посоветовали не злоупотреблять яйцами, то есть, не употреблять их ежедневно в большом количестве. Для поддержания иммунитета рацион должен быть разнообразным, содержать другие источники белка, сложные углеводы, некрахмалистые овощи, фрукты, ягоды и зелень.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему многим пожилым людям полезно есть хурму.

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