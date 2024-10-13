Польза для пожилых: врач Мухина посоветовала хурму как средство профилактики аритмии

«В хурме много калия, который нужен пожилым для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он понижает давление, улучшает работу сердца и устраняет аритмию», - объяснила специалист.

«Хурма известна и как продукт с большим содержанием йода, важного для нормальной работы щитовидной железы», - напомнила Марият Мухина.

Один из самых известных осенних фруктов – хурма – обладает существенным потенциалом пользы, в том числе для пожилых людей (рассказала доктор Мухина «Москве 24»). В частности, медик посоветовала хурму как средство профилактики аритмии.Доктор медицинских наук добавила, что оранжевый цвет плодов хурмы отражает их насыщенность бета-каротином, предшественником витамина А. Этот антиоксидант оказывает выраженное позитивное действие на состояние органов зрения, препятствует возникновению таких возрастных проблем, таких как катаракта и дистрофия сетчатки, чреватых ухудшением зрения и слепотой.Кроме того, хурма насыщена витамином C, обеспечивающим поддержку иммунной системе. Ее употребление, таким образом, является профилактикой простуд и других вирусных инфекций, распространяющихся осенью.Врач предупредила: хурма – не самый простой для переваривания продукт, в ней содержатся тяжелые для пищеварительного тракта волокна. Учитывая это, не нужно есть не более двух плодов в день (их к тому же не следует есть подряд один за другим).Что также следует помнить: хурма противопоказана при остром гастрите, язве двенадцатиперстной кишки, неспецифическом язвенном колите и других хронических заболеваниях ЖКТ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие несладкие продукты могут резко увеличивать уровень сахара в крови.

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