Врач Мясников: зеленый чай может давать эффект «оземпикового» похудения
Врач Александр Мясников заявил, что при правильном употреблении зеленого чая возможен эффект, сравнимый с тем, что дает препарат «Оземпик»,
Врач Мясников поделился информацией о том, что зеленый чай может давать эффект «оземпикового» похудения – его эффект может быть сопоставим с действием известного диабетического препарата «Оземпик», популярного в мире звезд средства похудения.
В своем Telegram-канале Александр Мясников сообщил, что и препарат, и зеленый чай примерно одинаково влияют на чувство голода.
Вместе с этим медик отметил, что долгосрочное похудение и поддержание стабильно здорового веса возможно только в том случае, если человек системно меняет свой образ жизни и стиль питания на действительно сбалансированный, без крайностей и излишеств. Полагаться только на какие-то отдельные средства не следует, наиболее эффективный и здоровый путь избавления от лишнего веса – правильное питание на постоянной основе, как норма жизни.
«Запишите на бумажку и наклейте на видном месте: нет какого-то одного специфического пищевого продукта, добавки, лекарства, которое может надежно и надолго снизить вес Чтобы похудеть, нужно изменить весь образ жизни», - высказал мнение доктор Мясников.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для эффективной борьбы с ожирением необходимо минимум 150 минут физической активности в неделю, об этом подробнее рассказала врач Наталия Тананакина.
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Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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