Россиянам для борьбы с ожирением рекомендовали минимум 150 минут физической активности

«Такой подход предполагает корректировку образа жизни, медицинские процедуры и в отдельных случаях применение средств для похудения. Изменение жизненных привычек, включая питание, является ключевым элементом при борьбе с лишним весом», - подчеркнула медик.

«Регулярные тренировки существенно влияют на сброс веса. Минимум 150 минут умеренной аэробики еженедельно (например, активная ходьба) и силовые упражнения дважды в неделю являются оптимальными», - считает врач Тананина.

Врач-эндокринолог Тананакина констатировала в разговоре с РИАМО, что людям с проблемой ожирения решить ее эффективно помогает целостный подход.В частности, для избавления от избыточного веса нужно ориентироваться на употребление натуральных мало обработанных продуктов, есть больше фруктов, овощей, продуктов из цельного зерна. Кроме того, в рационе должен присутствовать нежирный белок. Что еще важно – это как можно чаще избегать сахара, насыщенных жиров, обработанных продуктов, параллельно следует вести пищевой дневник, записывая все съеденное – это помогает понять, каковы калорийность и качество питания.Россиянам для борьбы с ожирением врач рекомендовала минимум 150 минут физической активности в течение недели.Она добавила, что иногда для изменения привычек питания необходима работа с психологом. Она может помочь человеку научиться управлять стрессом и развить навыки саморегуляции в своем пищевом поведении, что очень полезно для снижения веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многие несладкие продукты могут содержать довольно много скрытого сахара, их употребление способствует появлению лишнего веса.

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