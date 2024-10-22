Врач Федосьина рассказала о продуктах, которые долго перевариваются и ведут к застою в кишечнике

«Дольше всего в организме перевариваются жирные и жареные продукты. Они дают дополнительную нагрузку на органы ЖКТ и могут вызывать запоры и застой в кишечнике», - сказала Федосьина в комментарии «Газете.Ru».

«Но еще не значит, что от медленно перевариваемых продуктов нужно полностью отказаться. Некоторые из них являются пищей для полезных кишечных бактерий, которые поддерживают здоровый баланс микрофлоры», - предупредила врач.

Долго перевариваемые продукты способны вызывать неблагоприятные процессы в ЖКТ – например, замедлять перистальтику кишечника – и в связи с этим провоцировать запоры. В частности, к ним относится все жареное. Жареные продукты долго перевариваются и ведут к застою в кишечнике, предупредила медик.Кроме того, добавила она, продукты с длительным временем переваривания в кишечнике подвергаются ферментации бактериями, результатом чего становятся избыточное газообразование, вздутие, тяжесть, изжога и другие дискомфортные состояния. Федосьина уточнила, что такие продукты могут «требовать» от организма более активного выделения ферментов для их расщепления, но на столь интенсивную работу его ресурсов может не хвататьФедосьина заметила, что такие продукты в том числе обеспечивают длительную сытость. Эксперт посоветовала при выборе продуктов ориентироваться на натуральную свежую пищу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как могут вредить здоровью человека помидоры

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