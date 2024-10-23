«Заедать стресс можно»: диетолог Журавлева назвала продукты для его нейтрализации

«Заедать стресс можно. При этом важно правильно питать мозг, который подвергается наибольшим атакам», - отметила Полина Журавлева.

Жирная рыба: она богата омега-3 жирными кислотами, способными уменьшать выделение кортизола, гормона стресса;

Орехи (особенно грецкие) и семена: тоже являются источником полезных мозгу жиров;

Цельнозерновые продукты: насыщены витаминами группы В, нормализующими работу центральной нервной системы;

Темный шоколад: содержит много антиоксидантов, способствующих выработке эндорфинов, «гормонов радости»;

Ягоды: присутствующие в них вещества действуют как природные антидепрессанты;

Зеленые листовые овощи: как и ягоды, богаты антиоксидантами, которые борются с воспалением, активизирующимся из-за стресса.

«Употребление кофе и сахара во время стресса лучше ограничивать», - добавила диетолог.

Диетолог Журавлева констатировала: вопреки распространенному мнению заедать стресс можно, но делать это нужно грамотно. Многие люди начинают заедать свое волнение вредной и высококалорийной едой в виде сладостей, чипсов и фастфуда, что является ошибкой, небезопасной для здоровья. Слишком жирная и сладкая еда в моменты стресса способствует метаболическим нарушениям, развитию ожирения, диабета и сосудистых патологий. В то же время выбор правильных продуктов эффективно снижает уровень стресса и помогает нормализовать свое психоэмоциональное состояние, сообщила диетолог Общественной Службе Новостей.Специалист назвала продукты для успешной нейтрализации стресса и тревоги.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные нарушения в состоянии сосудов и сердца могут возникать из-за недосыпа

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