«Провоцируют болезни сердца»: врач Мясников объяснил вред обезжиренных продуктов

«Продукты впервые начали обезжиривать в США, и в них начали замещать жиры углеводами. В результате поднялся вал болезней сердца», - рассказал Александр Мясников.

Нужно избегать употребления обезжиренных продуктов как потенциальных провокаторов болезней сердца, заявил врач Мясников на съемках программы «О самом главном». Известный российский медик объяснил вред таких продуктов их высоким гликемическим потенциалом. Иначе говоря, обезжиренные продукты часто насыщены «быстрыми» углеводами – разного рода подсластителями, которые добавляются чтобы улучшит вкус продукта, лишенного жира.По словам эксперта, богатые углеводами обезжиренные продукты провоцируют болезни сердца. Они помогают появиться метаболическим нарушениям, которые характеризуются повышением уровня сахара и инсулина в крови. Эти нарушения способствуют активизации жироотложения, появлению «жирной» крови, а также ее сгущению из-за увеличения сахара. Подобные изменения в состоянии крови негативно отражаются на сердце, способствуя возникновению бляшек и ишемии, повышению давления, закупорке, аритмии и инфаркта. Стараясь употреблять специально обезжиренные продукты, люди делают себе только хуже, убежден Александр Мясников.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, которые долго перевариваются, ведут к застою в кишечнике и к появлению запоров.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.