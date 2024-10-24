Врач Мугал рассказал о неожиданной пользе сладкой газировки для похудения

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сладкая газировка

Врач-терапевт Идрис Мугал рассказал о неожиданной способности сладкой газировки помогать с похудением.

Врач Мугал заявил в интервью, что очень многие люди ощущают сильную потребность в сладком вкусе и используют разные способы его заполучить. Терапевт отметил, что употребление для этого сладкой газировки в определенном количестве вполне может быть приемлемым решением. Он в том числе рассказал о неожиданной пользе сладкой газировки для похудения

В беседе с изданием Surrey Live врач сообщил, что низкокалорийная газировка с сахарозаменителями хорошо проявила себя во время эксперимента. Испытуемые, которые пили ее в течение года, смогли благодаря разным мерам потерять в три раза больше веса по сравнению с участниками группы, в которой пили только воду. Эксперт пояснил: любители газировки довольствовались только напитком, тогда как пившие воду люди не могли удержаться от поедания многих сладостей, включая более калорийные по сравнению с лимонадами.
Люди, которые пили лишь воду, испытывали сильную тягу к другим сладким продуктам, шоколаду, печенью или пончикам, обратил внимание Мугал.

Врач добавил, что строгие запреты вредной еды часто усиливают тяготение к ней. По его мнению, чтобы избежать срывов с поеданием всего калорийного и сладкого, иногда можно употреблять газировку. Медик уточнил, что предпочитать следует напитки без сахара. Он констатировал, что убедительных доказательств опасности подсластителей для здоровья пока нет.

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