Диетолог Дианова объяснила, можно ли похудеть с помощью хурмы

«Низкокалорийными продуктами в диетологии считаются те, которые имеют менее 50 килокалорий в 100 граммах продукта. В хурме на этот вес приходится 67 килокалорий», - проинформировала эксперт.

«Лучше есть хурму не каждый день, а один–два раза в неделю, пока идет сезон», - уточнила эксперт.

В сезон хурмы часто можно услышать мнение, что ее добавление в рацион помогает похудеть, избавляя организм от лишней жидкости и отечности. Диетолог Дианова объяснила в беседе с «Вечерней Москвой», можно ли похудеть с помощью хурмы. Врач заметила, что к суперсжигателям жира хурма не относится – она не является низкокалорийным продуктом.Диетолог добавила, что хурма насыщена волокнами, которые обеспечивают длительное чувство сытости – это несомненный плюс для тех, кто хочет похудеть. Но из-за высокой насыщенности клетчаткой она долго переваривается, медленно покидают желудочно-кишечный тракт. Поэтому при частом употреблении хурмы возникает риск запоров.Помимо того, увлеченность хурмой может создать такую проблему как застрявшие в желудке волокна, из которых впоследствии образуется фитобезоар. Дианова предупредила, что попытки устраивать разгрузочный день на хурме могут серьезно повредить здоровье.Специалист призвала не забывать, что фрукт достаточно богат природными натуральными сахарами. Употребление хурмы следует оговаривать с врачом людям, у которых имеются сахарный диабет и камни в почках. Также с осторожностью ее нужно употреблять людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильное употребление хурмы благоприятно сказывается на работе сердца

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