Только не сладости: врач Островская посоветовала есть на завтрак полезные жиры

«Если вы позавтракали сладким, у вас будет резко колебаться уровень сахара в крови. Из-за этого возможны сонливость, слабость, рассеянность, плохая концентрация внимания», - добавила эксперт.

«Завтрак должен быть богат белками и полезными жирами. В качестве источника жиров добавьте к завтраку авокадо, морскую рыбу, несколько орехов. Прекрасный вариант — растительное масло, добавленное утром в салат», - сказала специалист в комментарии RT.

«Попробуйте делать «подушку» из клетчатки перед основной едой — начните завтрак с листьев салата, овощей. Так вы замедлите всасывание полезных веществ и получите долгоиграющий эффект насыщения», - поделилась специалист.

Врач Островская поделилась профессиональными советами о том, как компоновать завтрак. Медик подчеркнула, что в первый прием пищи, употребляемой человеком, не должны входить сладости. Завтрак, состоящий из кондитерских изделий и выпечки, спровоцирует резкие колебания уровня сахара в крови и выделение значительного количества инсулина – это негативно сказывается на самочувствии, провоцирует упадок энергии и способствует интенсивному жироотложению в организме.Островская отметила, что употребление углеводов по утрам следует ограничивать в целом. Их приемлемые источники во время завтрака – кусок цельнозернового хлеба или две-три столовых ложки цельнозерновых каш (лучше всего богатых белком).Врач Островская посоветовала есть на завтрак полезные жиры и белки – именно они должны составлять основу утренних приемов пищи.Эндокринолог добавила, что не следует начинать свой день с употребления кофе – выпитый натощак, он может повысить уровень кортизола, вызвать скачок давления и неважное самочувствие. Кофе, по словам врача, лучше всего пить спустя некоторое время после приемов пищи.Кроме того, для питья натощак не подходят газированные сладкие напитки и соки – их прием слишком сильно повышает концентрацию сахара в крови.Чтобы вскоре после завтрака снова не хотеть есть, врач советует включать в него клетчатку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в рационе людей должна присутствовать неперевариваемая пища

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