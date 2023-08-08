Эндокринолог Островская: зуд кожи и слизистой в интимной зоне может указывать на диабет

«Часто происходит так: женщин беспокоит раздражение слизистых, и они обращаются к гинекологу, а при обследовании выявляется повышенный уровень глюкозы в крови», - отметила Елена Островская.

Врач Островская сообщила в комментарии для «Газеты.Ru», что зуд слизистого покрова органов в интимной зоне у женщин может оказаться одним из первых признаков диабета, который замечают и идут с жалобой на него к медикам. Причем часто пострадавшие даже не догадываются, что вызывается он чрезмерно высоким уровнем сахара в крови, свойственным диабету.Врач добавила, что появление диабета тесно связано с развитием резистентности организма к инсулину – именно это нарушение способствует тому, что сахар, выделяющийся в кровь после еды, не расходуется клетками тела, а концентрируется в крови. Этот избыток сахара негативно влияет на кровообращение, состояние нервной системы, сосудов и тканей, способствуя появлению различных симптомов. Так, помимо зуда слизистой в интимной зоне при диабете возникает зуд кожи разных участков тела. Кроме того, заболевшие жалуются на повышенную утомляемость, жажду, слишком частое мочеиспускание, колебания веса (масса тела может увеличиваться или снижаться без всякой связи с питанием и привычками).Одним из лучших способов контролировать уровень сахара в крови является физическая активность, упражнения и спорт, подчеркнула врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях повышенная температура тела является поводом обследования на рак.

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