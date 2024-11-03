Эндокринолог Комиссарова изобличила мифы о полезности питья воды, сообщил портал «Здоровье Mail». Одним из мифов, по словам эксперта, является утверждение о необходимости ежедневно пить воду в большом количестве. Комиссарова заметила, что реальности не существует четкого регламента по потреблению воды – ее норма определяется индивидуальными особенностями организма, его потребностью и состоянием здоровья. Существуют достаточно многочисленные хронические нарушения, при которых питье воды ограничивается или его нюансы оговариваются с врачом, подчеркнула она.Еще один миф – представление о том, что для здоровья как-то по-особенному полезно пить воду с лимоном. Считается, что ее прием ускоряет обмен веществ, но эндокринолог посоветовала скептически воспринимать данное утверждение. Метаболизм организма осуществляется естественным образом и реальной работающих способов его дополнительной стимуляции за счет каких-то внешних воздействий не существует. Метаболические процессы обуславливаются генетикой и физиологическими факторами, качеством функций внутренних органов, наличием или отсутствием патологий.Другим распространенным заблуждением является мнение, что прием пищи следует осуществлять без питья воды. Комиссарова заявила, что если у человека нет функциональных нарушений пищеварения, употреблять воду в такие моменты позволительно или даже нужно.Помимо того, эксперт назвала мифом исключительную пользу жидких блюд для пищеварительного тракта. Не стоит верить в то, что употребление супа может предотвратить развитие гастрита или язвы, сказала эндокринолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда питье воды может быть опасным для организма

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