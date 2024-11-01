«Вредно для желудка»: терапевт Шмелева указала на случаи опасного питья воды

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употребление воды

Врач-терапевт Яна Шмелева предупредила о возможном вреде питья воды для некоторых россиян.

Питье воды считается одной из самых полезных для здоровья привычек. Людям рекомендуют выпивать за день порядка двух-трех литров воды, начиная употреблять ее сразу после пробуждения от ночного сна.

Но врач-терапевт Яна Шмелева посоветовала россиянам с осторожностью воспринимать советы о необходимости пить воду в большом количестве – они далеко не всегда работают на благо организму.

Терапевт Шмелева указала на случаи опасного питья воды. В частности, отметила специалист, небезопасно пить жидкости с низкой температурой – это вредно для желудка.

«Вредно пить большое количество холодной воды, так как это быстро и сильно охлаждает желудок и действует на него отрицательно», - сказала медик в комментарии для NEWS.ru.

Также Шмелева обратила внимание на то, что активное питье воды бывает противопоказано пациентам с некоторыми заболеваниями.

Когда это может быть опасно:
  • При ревматизме;
  • При подагре;
  • При заболеваниях нервной системы;
  • При разных видах злокачественных образований.
Проблема недостаточного питья воды – надуманная. Известный российский медик Александр Мясников публично заявил, что проблема недостаточного употребления воды в большой степени надуманная.

«Человечество жило до нас тысячи лет и не задумывалось: есть вода — пили, нет воды — мучались от жажды. Даже наши мамы, папы, бабушки и дедушки не заморачивались», - сказал он об этом.

По словам доктора Мясникова, человек, который не пьет отдельно чистую воду в течение дня, все равно получает её с едой и таким образом восполняет свой баланс жидкости. Врач считает, что пить воду, нужно исходя из своего чувства жажды, а также в зависимости от того, как выглядит моча. Если она концентрированная, темная – значит, нужно выпить воды. Когда человек получает достаточно влаги, его моча имеет светый соломенный оттенок.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие анализы зря назначаются пациентам– в практически плане они совершенно бесполезны.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Яна Шмелева
Яна Шмелева
ЗОЖ
терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области
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