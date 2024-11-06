Врач Логинов: изюм помогает улучшить состояние сердца и сосудов

«Изюм содержит витамины, в том числе витамин К и витамины группы В, а также калий, магний, железо, кальций и фосфор», - перечислил медик в комментарии «Ленте.ру».

«Регулярное употребление изюма может помогать снизить уровень холестерина и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию калия и антиоксидантов», - уточнил эксперт.

Россиянам посоветовали есть изюм как источник витаминов группы В и минеральных веществ. В частности, советом об этом поделился врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов.Логинов добавил, что изюм также является источником антиоксидантов – веществ, эффективно борющихся с окислительным стрессом, вызывающим повреждение клеток и ускоренное старение.Еще один плюс – это содержащаяся в изюме клетчатка, улучшающая процессы пищеварения и перистальтику кишечника.Кроме того, его употребление позитивно сказывается на состоянии костей и суставов – данный эффект обуславливается содержащимися в изюме бором, кальцием и магнием.Врач Логинов добавил, что есть изюм полезно еще и потому, что он помогает улучшить состояние сердца и сосудов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сушеную хурму можно есть как здоровый аналог вредных готовых десертов , из-за которых растет лишний вес.

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