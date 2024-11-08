«Защита от деменции»: врачи назвали подсолнечное масло источником важного для мозга витамина

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подсолнечное масло

Подсолнечное масло обеспечивает головной мозг человека важным витамином, тем самым улучшая защиту от развития деменции.

Употребление подсолнечного масло способно защитить от появления деменции, – об этом сообщили врачи Елена Малышева и Андрей Продеус. Медики назвали такое масло источником важного для мозга витамина. Речь идет о витамине Е – его дефицит ассоциируется с подверженностью людей нейродегенеративным заболеваниям.

«Если человек будет употреблять достаточно этого витамина, то будет защищен от деменции. В подсолнечном масле его очень много. Если нам хватает витамина Е, то у нас светлый разум», - отметили Малышева и Продеус.

Специалисты уточнили: дневная норма витамина Е содержится в 45 граммах масла – это три столовых ложки.

Витамин Е является мощным антиоксидантом – веществом, подавляющим оксидативный стресс, лежащий в основе воспалительных реакций организма. Именно воспаление часто оказывается фактором возникновения серьезных патологий, включая болезни сердечно-сосудистой системы, аутоиммунные заболевания, рак, психоэмоциональные нарушения.

Подсолнечное масло богато не только витамином Е, но и витамином А, который тоже действует как антиоксидант, стимулируя регенерацию поврежденных клеток. Благодаря насыщенности этими витаминами масло подсолнечника также считается омолаживающим средством – его употребление способствует поддержанию гладкости и упругости кожи, препятствует образованию ранних и глубоких морщин.

Чем еще полезно подсолнечное масло:
  • Оно содержит триптофан, благодаря чему является профилактическим средством против ревматоидного артрита, суставных болей;
  • Благодаря содержанию витамина Е и лецитина положительно влияет на сердце и сосуды – уменьшает уровень холестерина, снижает риск атеросклероза и гипертонии;
  • В его составе есть каротиноиды, что улучшает зрение, предотвращает его потерю и снижает риск образования катаракты.
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Теги : польза подсолнечного масла, защита от деменции, Елена Малышева, Андрей Продеус
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