«Защита от деменции»: врачи назвали подсолнечное масло источником важного для мозга витамина
Подсолнечное масло обеспечивает головной мозг человека важным витамином, тем самым улучшая защиту от развития деменции.
Употребление подсолнечного масло способно защитить от появления деменции, – об этом сообщили врачи Елена Малышева и Андрей Продеус. Медики назвали такое масло источником важного для мозга витамина. Речь идет о витамине Е – его дефицит ассоциируется с подверженностью людей нейродегенеративным заболеваниям.
«Если человек будет употреблять достаточно этого витамина, то будет защищен от деменции. В подсолнечном масле его очень много. Если нам хватает витамина Е, то у нас светлый разум», - отметили Малышева и Продеус.
Специалисты уточнили: дневная норма витамина Е содержится в 45 граммах масла – это три столовых ложки.
Витамин Е является мощным антиоксидантом – веществом, подавляющим оксидативный стресс, лежащий в основе воспалительных реакций организма. Именно воспаление часто оказывается фактором возникновения серьезных патологий, включая болезни сердечно-сосудистой системы, аутоиммунные заболевания, рак, психоэмоциональные нарушения.
Подсолнечное масло богато не только витамином Е, но и витамином А, который тоже действует как антиоксидант, стимулируя регенерацию поврежденных клеток. Благодаря насыщенности этими витаминами масло подсолнечника также считается омолаживающим средством – его употребление способствует поддержанию гладкости и упругости кожи, препятствует образованию ранних и глубоких морщин.
Чем еще полезно подсолнечное масло:
- Оно содержит триптофан, благодаря чему является профилактическим средством против ревматоидного артрита, суставных болей;
- Благодаря содержанию витамина Е и лецитина положительно влияет на сердце и сосуды – уменьшает уровень холестерина, снижает риск атеросклероза и гипертонии;
- В его составе есть каротиноиды, что улучшает зрение, предотвращает его потерю и снижает риск образования катаракты.
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