«Снижают стресс и риск депрессии»: врачи посоветовали продукты для улучшения настроения

Некоторые продукты способны положительно влиять на эмоциональный фон человека. Об этом сообщили специалисты, представляющие Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы. По их словам, такие продукты полезно включать в рацион не только для поднятия тонуса – благодаря содержащимся в них веществам также снижается стресс и риск депрессии.В частности улучшать настроение помогают. В их список входит жирная рыба, орехи и семена, некоторые растительные масла. Омега-3 обладают выраженным противовоспалительным эффектом и оказывают позитивное влияние на центральную нервную систему. Именно воспаление становится первопричиной многих расстройств психики, включая депрессивные состояния.Также для улучшения настроения полезны. Данная аминокислота стимулирует выработку серотонина – «гормона радости». Когда организм выделяет его, человек испытывает приятные эмоции, расслабление, умиротворение. Триптофан содержат индейка, куриное мясо, молоко, натуральный йогурт, бананы.Говоря о продуктах, которые снижают стресс и риск депрессии, уфимские медики посоветовали есть овощи, ягоды и фрукты – богатые. Эти вещества защищают нервные клетки от «поломок», из-за которых возникают проблемы с психикой, тревожность, подавленное эмоциональное состояние.Еще одно лакомство, которое может помочь снизить уровень стресса и поднять настроение, – это. В его состав, по словам врачей, входят фенолы и магний – вещества, способствующие снятию напряжения, улучшающие функционирование нервной системы.Помимо этого для укрепления психологического здоровья в рацион следует включать. Эксперты уточнили, что белок стабилизирует уровень сахара в крови (это предотвращает перепады настроения) и улучшает синтез нейротрансмиттеров (конкретно серотонина). Белком богаты мясо, рыба, яйца, молочные и кисломолочные продукты, бобовые и соевые продукты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чай с сахаром помогает нормализовать состояние при высоком давлении

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