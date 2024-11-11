«Формирует здоровую кишечную флору»: врач объяснила пользу пищи с пробиотиками по вечерам

«Такая пища способствует лучшему пищеварению и формирует здоровую кишечную флору», - приводятся слова эксперта в «Российской газете».

«Чтобы утром кишечник работал как часы, а сон был крепким, стоит вечером отказаться от сладкого, жареного и жирного».

Ужинать, по мнению врача, следует за 2-3 часа до ночного отдыха.

Врач Елена Смирнова сообщила, что вечерняя пища оказывает большое влияние на то, как человек чувствует себя утром. Чтобы самочувствие было хорошим, на ужин полезно употреблять ферментированные продукты. Медик порекомендовала есть натуральный йогурт, кефир или квашеную капусту как содержащие пробиотики.Врач Смирнова объяснила пользу пищи с пробиотиками по вечерам ее позитивным влиянием на состояние кишечника.Также Елена Смирнова обратила внимание на то, что по вечерам полезнее выбирать легкие блюда в виде овощных салатов, нежирного мяса или рыбы. Она подчеркнула, что в такое время и тем более перед сном никогда не нужно есть тяжелую пищу.Помимо этого специалистка отметила важность гидратации организма – необходимо пить достаточно воды, это тоже имеет значение для здорового состояния кишечного тракта. При обезвоживании проблемы с кишечником могут усугубиться, предупредила эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что три вида напитков могут быстро состарить кожу после 40 лет

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